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Стрілянина сталася під Києвом. Фото: Днепр Час
Під Києвом застрелили керівника відділку поліції — ЗМІ (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n121554-pid-kyievom-zastrelyly-kerivnyka-viddilku-policiyi-zmi-foto-video.htmlРакурс
Стрілянина сталася у ніч на 5 травня під Києвом у місті Баришівка. Постріли пролунали біля ресторану «Маестро», який розташований на вулиці Київський шлях, 46а.
Жертвою збройного нападу став поліцейський, можливо, голова місцевого відділення поліції. У зв’язку з цим у Києві та Київській області введено оперативний план «Сирена». Про це 5 травня повідомляє «Інформатор».
На місці події працюють співробітники Національної поліції, в тому числі й у цивільному, а також співробітники прокуратури. Крім того, журналісти помітили й мобільну криміналістичну лабораторію. Ймовірно, поліцейського застрелили, коли він виходив із ресторану, або сідав у своє авто Hyundai Tucson (Хюндай Туксон).
Правоохоронці відмовилися розповідати журналістам подробиці події. Біля самого місця події поліцейські зупиняють і перевіряють всі машини.
Нагадаємо, наприкінці квітня в центрі Кам’янського на Дніпропетровщини сталася стрілянина. Виявилося, що двоє зловмисників вчинили замах на життя місцевого мешканця.
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