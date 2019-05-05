Стрілянина сталася під Києвом. Фото: Днепр Час

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Стрілянина сталася у ніч на 5 травня під Києвом у місті Баришівка. Постріли пролунали біля ресторану «Маестро», який розташований на вулиці Київський шлях, 46а.

Жертвою збройного нападу став поліцейський, можливо, голова місцевого відділення поліції. У зв’язку з цим у Києві та Київській області введено оперативний план «Сирена». Про це 5 травня повідомляє «Інформатор».

На місці події працюють співробітники Національної поліції, в тому числі й у цивільному, а також співробітники прокуратури. Крім того, журналісти помітили й мобільну криміналістичну лабораторію. Ймовірно, поліцейського застрелили, коли він виходив із ресторану, або сідав у своє авто Hyundai Tucson (Хюндай Туксон).

Правоохоронці відмовилися розповідати журналістам подробиці події. Біля самого місця події поліцейські зупиняють і перевіряють всі машини.

Нагадаємо, наприкінці квітня в центрі Кам’янського на Дніпропетровщини сталася стрілянина. Виявилося, що двоє зловмисників вчинили замах на життя місцевого мешканця.