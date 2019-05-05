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Ракурс
Стрельба произошла под Киевом. Фото: Днепр Час

Под Киевом застрелили руководителя отделения полиции — СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

5 мая 2019, 08:19
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Стрельба произошла в ночь на 5 мая под Киевом в городе Барышевка. Выстрелы раздались возле ресторана «Маэстро», который расположен на улице Киевский путь, 46а.

Жертвой вооруженного нападения стал полицейский, возможно, глава местного отделения полиции. В связи с этим в Киеве и Киевской области введен оперативный план «Сирена». Об этом 5 мая сообщает «Информатор».

На месте происшествия работают сотрудники Национальной полиции, в том числе и в штатском, а также сотрудники прокуратуры. Кроме того, журналисты заметили и мобильную криминалистическую лабораторию. Вероятно, полицейского застрелили, когда он выходил из ресторана, или садился в свое авто Hyundai Tucson (Хюндай Туксон).

Правоохранители отказались рассказывать журналистам подробности происшествия. У самого места происшествия полицейские останавливают и проверяют все проезжающие машины.

Под Киевом могли убить полицейского чиновника. Фото: Информатор

Под Киевом могли убить полицейского чиновника. Фото: Информатор

Напомним, в конце апреля в центре Каменского на Днепропетровщины произошла стрельба. Оказалось, что два злоумышленника совершили покушение на жизнь местного жителя.


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