Прем'єр Ізраїлю наказав не припиняти атаки на об’єкти ХАМАС. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n121566-premier-izrayilu-nakazav-viyskovym-bezperervno-atakuvaty-pozyciyi-hamas-u-sektori-gaza.html

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху віддав наказ військовим Армії оборони Ізраїлю не припиняти удари по позиціям ХАМАС (палестинський ісламський рух та політична партія) у секторі Газа.

Глава уряду відправив на кордон із палестинським регіоном підрозділи армії та бронетехніку. Масовані атаки по палестинцях наказано здійснювати безперервно. Нетаньяху вважає, що такі дії дозволять відновити мир та безпеку для мешканців регіону. Про це повідомляє видання News Walla.

«Я наказав Армії оборони Ізраїлю продовжувати масовані атаки в секторі Газа та посилити війська силами бронетехніки, артилерії та піхоти», — заявив прем'єр.

Остання інформація, оприлюднена виданням Haaretz свідчить, що бойовики випустили із сектора Газа по території Ізраїлю щонайменше 450 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю атакувала 200 об'єктів угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад». Внаслідок обстрілів за останню добу загинув один громадянин Ізраїлю та шестеро палестинців. Внаслідок бойових дій постраждали 83 особи, дев’ять із них були поранені осколками снарядів.

Нагадаємо, раніше Ізраїль атакував 120 об'єктів у секторі Газа. Зокрема, ракети направляли на штаб-квартиру розвідслужби воєнізованого формування ХАМАС. Палестинці впродовж 4 травня випустили по Ізраїлю понад 250 ракет.