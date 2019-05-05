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Українки здобули дві медалі на змаганнях у Пекіні. Фото: НОК України у Facebook

Українки підкорюють Піднебесну: плавчині здобули дві медалі на етапі Світової серії

5 тра 2019, 14:17
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Українські плавчині успішно виступили на п’ятому етапі Світової серії FINA з артистичного (синхронного) плавання, який стартував у Пекіні.

В перший день змагань українська збірна виборола дві нагороди — срібну та бронзову медалі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та олімпійська команда у Facebook.

Виступаючи в технічній програмі солісток українка Олександра Бурдова здобула срібну медаль. «Золото» виборола представниця Канади Жаклін Сімоно. А в технічній програмі дуетів пара Олександра Бурдова — Анна Носова стала володарем бронзової медалі.

«Вітаємо дівчат, тренерський штаб команди на чолі зі Світланою Саідовою і всю Україну», — відзначили в НОК.

Нагадаємо, у квітні збірна України з артистичного плавання стала володарем двох золотих медалей на етапі Світової організації серії FINA в Греції. Спортсменки з України під час змагань змогли посісти найвищі позиції з технічними програмами в дуеті та в групі.

Ще раніше збірна України з артистичного плавання виборола три «золота» в змаганнях дуетів та командних виступах на етапі Світової серії FINA в столиці Франції.

Джерело: Ракурс


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