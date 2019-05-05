Украинки завоевали две медали на соревнованиях в Пекине. Фото: НОК Украины в Facebook

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Украинские пловчихи успешно выступили на пятом этапе Мировой серии FINA по артистическому (синхронному) плаванию, который стартовал в Пекине.

В первый день соревнований украинская сборная завоевала две награды — серебряную и бронзовую медали. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и олимпийская команда в Facebook.

Выступая в технической программе солисток украинка Александра Бурдова получила серебряную медаль. «Золото» завоевала представительница Канады Жаклин Симоно. А в технической программе дуэтов пара Александра Бурдова — Анна Носова стала обладателем бронзовой медали.

«Поздравляем девушек, тренерский штаб команды во главе со Светланой Саидовой и всю Украину», — отметили в НОК.

Напомним, в апреле сборная Украины по артистическому плаванию стала обладателем двух золотых медалей на этапе Мировой организации серии FINA в Греции. Спортсменки из Украины во время соревнований смогли занять самые высокие позиции с техническими программами в дуэте и в группе.

Еще раньше сборная Украины по артистическому плаванию завоевала три «золота» в соревнованиях дуэтов и в командных выступлениях на этапе Мировой серии FINA в столице Франции.