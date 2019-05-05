Кровавое ДТП в Винницкой области. Фото: Нацполиция

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 мая на трассе М-21 Житомир — Могилев — Подольский в Винницкой области.

Около 5.00 в селе Жежелев Козятинского района столкнулись автомобили Mazda («Мазда») и Fiat Doblo («Фиат Добло»). В результате этого четыре пассажира легковушек погибли на месте аварии, оба водителя госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

Предварительно установлено, что автомобиль «Мазда», двигаясь в сторону Винницы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Фиат Добло». Погибли пассажирки Mazda 1976 и 1998 годов рождения, мужчина и женщина 1944 и 1945 годов рождения с «Фиат Добло».

В Казатинскую районную больницу госпитализировали водителей иномарок — 29-летнего водителя «Мазды» из Киевской области и 42-летнего водителя «Фиат Добло» из города Гайсин.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Виновнику аварии грозит заключение сроком до 10 лет.

Напомним, на днях в Сколевском районе Львовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Курсант Львовского государственного института внутренних дел сбил двух пешеходов, в результате ДТП погибла одна девушка.