Взрыв в селе на Киевщине унес жизнь мужчины, еще три человека оказались в больнице (ФОТО)

Взрыв произошел в селе на Киевщине. Фото: Sputnik

https://racurs.ua/n121563-vzryv-v-sele-na-kievschine-unes-jizn-mujchiny-esche-tri-cheloveka-okazalis-v-bolnice-foto.html

Ракурс

Взрыв прогремел в одном из частных домов села Вольное Макаровского района Киевской области.

В результате этого погиб 26-летний местный житель. Еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения установили, что четыре товарища собирались порыбачить. Один из них предложил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. Мужчина неосторожно обращался со взрывчаткой, в результате чего взорвалось 400 гр. тротила. Также взрывом повредило окна и двери жилого дома.

Правоохранители осмотрели дом и обнаружили две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и четыре запала к гранатам.

Напомним, на днях в Киеве полицейские задержали пьяного мужчину, который с гранатой в руках на улице Березняковской приставал к прохожим, в частности, к девушкам.