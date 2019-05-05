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Ракурс
Взрыв произошел в селе на Киевщине. Фото: Sputnik

Взрыв в селе на Киевщине унес жизнь мужчины, еще три человека оказались в больнице (ФОТО)

5 мая 2019, 13:13
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Взрыв прогремел в одном из частных домов села Вольное Макаровского района Киевской области.

В результате этого погиб 26-летний местный житель. Еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического подразделения установили, что четыре товарища собирались порыбачить. Один из них предложил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. Мужчина неосторожно обращался со взрывчаткой, в результате чего взорвалось 400 гр. тротила. Также взрывом повредило окна и двери жилого дома.

Правоохранители осмотрели дом и обнаружили две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и четыре запала к гранатам.

Взрыв произошел в селе на Киевщине. Фото: Нацполиция

Взрыв произошел в селе на Киевщине. Фото: Нацполиция

Взрыв произошел в селе на Киевщине. Фото: Нацполиция

Напомним, на днях в Киеве полицейские задержали пьяного мужчину, который с гранатой в руках на улице Березняковской приставал к прохожим, в частности, к девушкам.

Источник: Ракурс


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