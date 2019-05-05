Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в РФ. Фото: Новые Известия

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В Российской Федерации сегодня, 5 мая, вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах.

Отныне такие приложения обязаны идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона. Поэтому мессенджерами может пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Об этом 5 мая сообщает ТАСС.

Отмечается, что администрация установленного на мобильный телефон или планшет приложения должна передать операторам мобильной связи информацию о клиенте. Это будет делаться ради того, чтобы удостоверить личность пользователя. Сотовые операторы должны дать ответ сотрудникам мессенджера не позднее чем за 20 минут.

Идентификация будет признана успешной тогда, когда данные абонента совпадут с информацией в приложении. Идентификация не будет считаться пройденной в том случае, если оператор не успел ответить или номера телефона не оказалось в базе данных.

Российские мобильные операторы «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 заявили, что готовы к выполнению новых требований.

В «Роскомнадзоре» считают, что новые правила «обеспечат безопасность россиян», поскольку возможность анонимной коммуникации в мессенджерах усложняет деятельность силовиков РФ.

Напомним, 22 апреля Совет Федерации РФ поддержал закон о «суверенном интернете», который призван обеспечить автономную работу интернета в России в случае отключения от доступа к глобальной сети и создан в ответ на принятую в сентябре 2018 года Стратегия национальной кибербезопасности США.