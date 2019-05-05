В Одесской области обстреляли полицейское авто с ружья. Фото: Информатор

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Ракурс

Покушение на сотрудника Национальной полиции произошло в Одесской области.

Вооруженный инцидент произошел в Великомихайловском районе. Служебную машину, в которой находился полицейский, расстреляли из охотничьего ружья. Полиция разыскивает подозреваемого — 42-летнего Павла Чумаченко. Об этом 5 мая сообщил пресс-центр Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Следователи Великомихайловского отделения полиции уже открыли уголовное производство по факту нападения на полицейского. Указанный гражданин может быть вооружен охотничьим ружьем и угрожать окружающим.

«Просим всех, кому что-либо известно о месте пребывания Чумаченко П.В., сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам (04859) 2−15−48 или 102», — просят полицейские.

Детали инцидента не уточняются, однако на веб-странице ГУ Нацполиции в Одесской области обнародовано фото полицейского авто с разбитым окном и поврежденным пулями кузовом.

Напомним, 4 мая под Киевом в городе Барышевка произошла стрельба. Выстрелы раздались возле ресторана «Маэстро», который расположен на улице Киевский путь, 46а. Жертвой нападения стал заместитель начальника Барышевского отделения полиции, следователи открыли уголовное производство по факту убийства милиционера.