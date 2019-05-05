Под Киевом застрелили полицейского. Фото: Зеркало недели

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Заместитель начальника Барышевского отделения полиции погиб в ночь на 5 мая в результате смертельного ранения.

Работник полиции в то время находился вне службы в одном из кафе Барышевки. В него выстрелили тогда, когда он вышел на террасу. Пуля попала полисмену в шею, к сожалению, медики не смогли спасти ему жизнь. Подробности стрельбы под Киевом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать лиц, причастных к убийству полицейского. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам предусматривается наказание в виде лишения от девяти до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Напомним, вчера поздно вечером под Киевом в городе Барышевка произошла стрельба. Выстрелы раздались возле ресторана «Маэстро», который расположен на улице Киевский путь, 46а. Жертвой вооруженного нападения стал полицейский. В Киеве и Киевской области полиция ввела оперативный план «Сирена».