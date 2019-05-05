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Ракурс
Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне. Фото: ИноСМИ

Мадуро призвал армию Венесуэлы готовиться к войне с США

5 мая 2019, 09:51
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения в страну армии Соединенных Штатов Америки.

Глава государства, выступая перед военнослужащими в штате Кохедес, отметил, что американская сторона ведет «нетрадиционную войну» с целью ослабить Венесуэлу. Об этом сообщает RT.

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы защищать родину с оружием в руках, если когда-нибудь североамериканская империя осмелится посягать на эту священную землю», — заявил лидер Венесуэлы.

Мадуро добавил, что американские шпионы подкупают военных, чтобы разделить и разрушить Вооруженные силы Венесуэлы изнутри. Президент заявил, что Боливарианская Республика обладает «самой мощной армией в регионе.

Напомним, в Венесуэле с 30 апреля проходят акции протеста против президента Николаса Мадуро. Во время демонстраций погибли четыре человека, более 300 человек получили ранения и повреждения, в том числе и от пуль.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро уже был готов сбежать на Кубу, но от этого его отговорила Москва.

В Вашингтоне заявили, что готовы подключить армию Соединенных Штатов к решению венесуэльского кризиса. Президент Дональд Трамп не исключал военного вмешательства в качестве «одного из вариантов» действий в Венесуэле. Такой сценарий может быть реализован, если Соединенные Штаты не смогут добиться урегулирования с применением дипломатических и политических инструментов.


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