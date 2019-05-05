Мадуро закликав військових бути готовими до оборони. Фото: ИноСМИ

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав військових бути готовими до оборони в разі вторгнення в країну армії Сполучених Штатів Америки.

Глава держави, виступаючи перед військовослужбовцями в штаті Кохедес, відзначив, що американська сторона веде «нетрадиційну війну» з метою послабити Венесуелу. Про це повідомляє RT.

«Потрібно бути готовими до того, щоб захищати батьківщину зі зброєю в руках, якщо коли-небудь північноамериканська імперія наважиться зазіхати на цю священну землю», — заявив лідер Венесуели.

Мадуро додав, що американські шпигуни підкуповують військових, щоб розділити і зруйнувати Збройні сили Венесуели зсередини. Президент заявив, що Боліваріанська Республіка володіє «найпотужнішою армією» в регіоні.

Нагадаємо, у Венесуелі з 30 квітня відбуваються акції протесту проти президента Ніколаса Мадуро. Під час демонстрацій загинули четверо осіб, понад 300 людей дістали поранення й ушкодження, в тому числі й від куль.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що президент Венесуели Ніколас Мадуро вже був готовий втекти на Кубу, але від цього його відмовила Москва.

У Вашингтоні заявили, що готові підключити армію Сполучених Штатів до вирішення венесуельської кризи. Президент Дональд Трамп не виключав військового втручання в якості «одного з варіантів» дій у Венесуелі. Такий сценарій може бути реалізований, якщо Сполучені Штати не зможуть домогтися врегулювання із застосуванням дипломатичних і політичних інструментів.