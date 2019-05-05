КНДР провела ракетні пуски. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n121556-raketni-vyprobuvannya-u-kndr-za-puskom-sposterigav-kim-chen-yn-a-tramp-vyslovyv-pidtrymku-phenyanu.html

Ракурс

За ракетними випробуваннями у Північній Кореї особисто споглядав лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин.

Північнокорейський лідер пояснив, що ракетні навчання необхідні для «відстоювання політичного суверенітету та економічної спроможності КНДР». Про це 5 травня повідомляє DW із посиланням на державну інформагенцію Північної Кореї.

Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив підтримку Кім Чен Ину. Глава Білого дому висловив упевненість, що лідер КНДР не хоче порушувати дані йому обіцянки, щодо денуклеаризації півострова. На власній сторінці у Twitter Трамп написав, що Кім Чен Ин повністю усвідомлює чудові економічні можливості для Північної Кореї й не зробить помилки.

«Він також знає, що я з ним і не хоче порушувати дані мені обіцянки. Угода буде!», — написав глава США.

Як відомо, в червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом у Сінгапурі. Сторони поставили підписи під документом, який зобов’язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети.

Друга зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та Північної Кореї відбулася в лютому 2019 року у В'єтнамі. Вона завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

Нагадаємо, 4 травня Північна Корея провела перший запуск ракет після невдалого саміту з США. Ракети малої дальності запустили в сторону Східного моря і Японії з міста Вансан на сході КНДР. Ракета подолала близько 100 км. В Японії заявили, що ракети не балістичні і не досягли економічної зони.