Північна Корея запустила ракети у напрямку Японії. Фото: Youtube

https://racurs.ua/ua/n121533-pivnichna-koreya-zapustyla-rakety-u-napryamku-yaponiyi.html

Ракурс

Північна Корея провела перший запуск ракет після невдалого саміту з США.

Ракети малої дальності запустили в сторону Східного моря і Японії. Про це повідомляє Загальний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає ВВС.

Запуск ракет провели з міста Вансан на сході КНДР. Сеул стурбований новими випробуваннями Північної Кореї. Зараз корейці спільно з американцями зайнялися вивченням деталей запуску.

Ракета подолала близько 100 км. В Японії заявили, що ракети не балістичні і не досягли економічної зони.

Це перший масштабні випробування зброї з листопада 2017 року і перший запуск після саміту лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Тоді провалилися домовленості по денуклеаризації Північної Кореї.

Зазначимо, що Кім Чен Ин і готовий провести ще один саміт з Трампом.

Ще в квітні Північна Корея поділилася інформацією про випробування нового типу тактичної зброї.

Як раніше повідомляв «Ракурс», майже 40% населення КНДР страждають від голоду, поки уряд витрачає мільярди на озброєння.