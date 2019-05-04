Циклон Фанні: жертвами стали 12 осіб, а шторм рушив до Бангладеш. Фото: twitter/newscomauHQ

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Ракурс

Жертвами тропічного циклону Фанні стали щонайменше 12 осіб. Шторм рушив з Індії до Бангладеш.

Циклон Фанні вже назвали найсильнішим за останні п’ять років. На щастя, налетів на сушу він втратив частину своєї потужності. Про це повідомляє видання Reuters.

Через бурхливий шторм вода прорвала насип і затопила десятки сіл в Бангладеш. Для 1,2 млн осіб підготували близько 4 тис. притулків і зараз вони ховаються там. В районі Ноахалі (Бангладеш) були поранені 30 осіб, а в окрузі Пурі (Індія) постраждалих нарахували щонайменше 116 осіб.

Основна причина загибелі громадян полягає в падаючих деревах, які не можуть вистояти перед вітром з поривами до 200 км/год. Масовим жертвам запобігли своєчасною евакуацією людей.

Індійському аеропорту «Бхубанешвара» було завдано серйозної шкоди, але його планують відкрити сьогодні. У школах та інших адміністративних будівлях створили притулки. Серед евакуйованих багато туристів.

Зазначимо, що сезон циклонів в Бенгальській затоці може тривати з квітня по грудень.

У 1999 році в цьому регіоні вже вирував суперціклон протягом 30 годин. Тоді загинули близько 10 тис. осіб. Зараз ситуація полегшується можливістю спрогнозувати і відстежити шторм, після чого відбувається евакуація громадян.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Індії та Бангладеш багато міст залишилися без світла, проте громадян вчасно евакуювали в безпечне місце.