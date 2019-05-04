Циклон Фанни: жертвами стали 12 человек, а шторм двинулся в Бангладеш. Фото: twitter/newscomauHQ

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Ракурс

Жертвами тропического циклона Фанни стали по меньшей мере 12 человек. Шторм двинулся из Индии в Бангладеш.

Циклон Фанни уже назвали сильнейшим за последние пять лет. К счастью, обрушившись на сушу он утратил часть своей мощи. Об этом сообщает издание Reuters.

Из-за бушующего шторма вода прорвала насыпи и затопила десятки деревень в Бангладеш. Для 1,2 млн человек подготовили около 4 тыс. приютов и сейчас они прячутся там. В районе Ноахали (Бангладеш) были ранены 30 человек, а в округе Пури (Индия) пострадавших насчитали по меньшей мере 116 человек.

Основная причина гибели граждан заключается в падающих деревьях, которые не могут выстоять перед ветром с порывами до 200 км/час. Массовые жертвы предотвратила своевременная эвакуация людей.

Индийскому аэропорту «Бхубанешвара» был нанесен серьезный ущерб, но его планируют открыть сегодня. В школах и других административных зданиях создали приюты. Среди эвакуированных много туристов.

Отметим, что сезон циклонов в Бенгальском заливе может длиться с апреля по декабрь.

В 1999 году в этом регионе уже бушевал суперциклон в течение 30 часов. Тогда погибли около 10 тыс. человек. Сейчас ситуация облегчается возможностью спрогнозировать и отследить шторм, после чего происходит эвакуация граждан.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Индии и Бангладеш многие города остались без света, однако граждан вовремя эвакуировали в безопасное место.