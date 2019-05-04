Украинца экстрадировали из Нидерландов за киберпреступления. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n121531-ukrainca-ekstradirovali-iz-niderlandov-za-kiberprestupleniya.html

Ракурс

Из Нидерландов в США экстрадировали украинца Алексея Иванова. Гражданина Украины обвиняют в киберпреступлении.

Установлено, что Иванов через онлайн-рекламу загружал на компьютеры вредоносные файлы. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Вместе с сообщниками 31-летний мужчина создал схему международного мошенничества, которая затронула миллионы пользователей в разных странах. Хакеры создали подставные компании с фальшивыми документами, чтобы обманывать пользователей и мотивировать покупать рекламу.

В рамках обманной деятельности хакеров, пользователи просмотрели вредоносную рекламу более 100 млн раз. В одном только штате Нью-Джерси они заразили компьютеры более 100 пользователей.

Другие компании по предоставлению рекламы многократно обвиняли группу Иванова в распространении вредоносных файлов, но они все отрицали.

Незаконная деятельность группы велась в 2013—2018 годах, однако в ноябре прошлого года Иванова арестовали в Нидерландах. В США его переправили 2 мая. В штате Нью-Джерси его ожидает суд.

В Минюсте США подчеркивают, что этот случай является показательным. Он символизирует, что благодаря международному партнерству ни один преступник не может навредить Штатам и избежать законного наказания.

Ранее сообщалось, что российский хакер признался в совершении преступлений в США.