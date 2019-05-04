Українця екстрадували із Нідерландів за кіберзлочини. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n121531-ukrayincya-ekstraduvaly-iz-niderlandiv-za-kiberzlochyny.html

Ракурс

З Нідерландів в США екстрадували українця Олексія Іванова. Громадянина України звинувачують в кіберзлочині.

Встановлено, що Іванов через онлайн-рекламу завантажував на комп’ютери шкідливі файли. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.

Разом зі спільниками 31-річний чоловік створив схему міжнародного шахрайства, яка торкнулася мільйонів користувачів в різних країнах. Хакери створили підставні компанії з фальшивими документами, щоб обманювати користувачів і мотивувати купувати рекламу.

В рамках оманливої діяльності хакерів, користувачі переглянули шкідливу рекламу понад 100 млн разів. В одному тільки штаті Нью-Джерсі вони заразили комп’ютери понад 100 користувачів.

Інші компанії з надання реклами багаторазово звинувачували групу Іванова в поширенні шкідливих файлів, але вони все заперечували.

Незаконна діяльність групи велася в 2013—2018 роках, проте в листопаді минулого року Іванова заарештували в Нідерландах. У США його переправили 2 травня. У штаті Нью-Джерсі на нього чекає суд.

У Мін’юсті США наголошують, що цей випадок є показовим. Він символізує, що завдяки міжнародному партнерству жоден злочинець не може нашкодити Штатам і уникнути законного покарання.

Раніше повідомлялося, що російський хакер зізнався в скоєнні злочинів в США.