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Українця екстрадували із Нідерландів за кіберзлочини. Фото: Фокус
Українця екстрадували із Нідерландів за кіберзлочиниhttps://racurs.ua/ua/n121531-ukrayincya-ekstraduvaly-iz-niderlandiv-za-kiberzlochyny.htmlРакурс
З Нідерландів в США екстрадували українця Олексія Іванова. Громадянина України звинувачують в кіберзлочині.
Встановлено, що Іванов через онлайн-рекламу завантажував на комп’ютери шкідливі файли. Про це повідомляється на сайті Міністерства юстиції США.
Разом зі спільниками 31-річний чоловік створив схему міжнародного шахрайства, яка торкнулася мільйонів користувачів в різних країнах. Хакери створили підставні компанії з фальшивими документами, щоб обманювати користувачів і мотивувати купувати рекламу.
В рамках оманливої діяльності хакерів, користувачі переглянули шкідливу рекламу понад 100 млн разів. В одному тільки штаті Нью-Джерсі вони заразили комп’ютери понад 100 користувачів.
Інші компанії з надання реклами багаторазово звинувачували групу Іванова в поширенні шкідливих файлів, але вони все заперечували.
Незаконна діяльність групи велася в 2013—2018 роках, проте в листопаді минулого року Іванова заарештували в Нідерландах. У США його переправили 2 травня. У штаті Нью-Джерсі на нього чекає суд.
У Мін’юсті США наголошують, що цей випадок є показовим. Він символізує, що завдяки міжнародному партнерству жоден злочинець не може нашкодити Штатам і уникнути законного покарання.
Раніше повідомлялося, що російський хакер зізнався в скоєнні злочинів в США.
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