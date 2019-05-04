Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии. Фото: Youtube

Северная Корея запустила ракеты в сторону Японии

4 мая 2019, 10:57
999

Северная Корея провела первый запуск ракет после неудачного саммита с США.

Ракеты малой дальности запустили в сторону Восточного моря и Японии. Об этом сообщает Общий комитет начальников штабов Южной Кореи, передает ВВС.

Запуск ракет провели из города Вансан на востоке КНДР. Сеул обеспокоен новыми испытаниями Северной Кореи. Сейчас корейцы совместно с американцами занялись изучением деталей запуска.

Ракета преодолела около 100 км. В Японии заявили, что ракеты не баллистические и не достигли экономической зоны.

Это первое крупное испытание оружия с ноября 2017 года и первый запуск после саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Тогда провалились договоренности по денуклеаризации Северной Кореи.

Тем не менее Ким Чен Ын и готов провести еще один саммит с Трампом.

Еще в апреле Северная Корея поделилась информацией об испытании нового типа тактического оружия.

Как ранее сообщал «Ракурс», почти 40% населения КНДР страдают от голода, пока правительство тратит миллиарды на вооружение.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Последние публикации

Показать больше
Новости партнеров
Загрузка...