КНДР провела ракетные пуски. Фото: RT

https://racurs.ua/n121556-raketnye-ispytaniya-v-kndr-za-puskom-nabludal-kim-chen-yn-a-tramp-vyrazil-podderjku-phenyanu.html

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За ракетными испытаниями в Северной Корее лично созерцал лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер пояснил, что ракетные учения необходимы для «отстаивания политического суверенитета и экономической способности КНДР». Об этом 5 мая сообщает DW со ссылкой на государственное информагенство Северной Кореи.

Тем временем президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил поддержку Ким Чен Ыну. Глава Белого дома выразил уверенность, что лидер КНДР не хочет нарушать данные ему обещания по денуклеаризации полуострова. На собственной странице в Twitter Трамп написал, что Ким Чен Ын полностью осознает замечательные экономические возможности для Северной Кореи и не сделает ошибок.

«Он также знает, что я с ним и не хочет нарушать данные мне обещания. Сделка будет!», — написал глава США.

Как известно, в июне 2018 года Трамп встретился с Кимом в Сингапуре. Стороны поставили подписи под документом, который обязывает Северную Корею провести полную денуклеаризацию. Впрочем, соглашение не содержит конкретных шагов для достижения этой цели.

Вторая встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Северной Кореи состоялась в феврале 2019 года во Вьетнаме. Она завершилась без достижения никакого конкретного прогресса в вопросе атомной программы КНДР.

Напомним, 4 мая Северная Корея провела первый запуск ракет после неудачного саммита с США. Ракеты малой дальности запустили в сторону Восточного моря и Японии из города Вансан на востоке КНДР. Ракета преодолела около 100 км. В Японии заявили, что ракеты не баллистические и не достигли экономической зоны.