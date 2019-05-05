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Під Києвом застрелили полісмена. Фото: Дзеркало тижня
Вбивство поліцейського: з’явилися нові подробиці стрілянини під Києвом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n121558-vbyvstvo-policeyskogo-z-yavylysya-novi-podrobyci-strilyanyny-pid-kyievom-foto.htmlРакурс
Заступник начальника Баришівського відділення поліції загинув у ніч на 5 травня внаслідок смертельного поранення.
Працівник поліції на той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. У нього вистрілили тоді, коли правоохоронець вийшов на терасу. Куля влучила полісменові в шию, на жаль, медики не змогли врятувати йому життя. Подробиці стрілянини під Києвом повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.
Наразі правоохоронці намагаються встановити та затримати осіб, які причетні до вбивства поліцейського. Тривають оперативно-розшукові заходи.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Зловмисникам передбачається покарання у виді позбавлення від дев’яти до 15 років або довічним позбавленням волі.
Нагадаємо, вчора пізно ввечері під Києвом у місті Баришівка сталася стрілянина. Постріли пролунали біля ресторану «Маестро», який розташований на вулиці Київський шлях, 46а. Жертвою збройного нападу став поліцейський. У Києві та Київській області поліція ввела оперативний план «Сирена».
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