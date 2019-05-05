В Одеській області обстріляли поліцейське авто з рушниці. Фото: Інформатор

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Ракурс

Замах на співробітника Національної поліції стався в Одеській області.

Збройний інцидент стався у Великомихайлівському районі. Службову машину, в якій перебував правоохоронець, розстріляли з мисливської рушниці. Поліція розшукує підозрюваного — 42-річного Павла Чумаченка. Про це 5 травня повідомив прес-центр Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Слідчі Великомихайлівського відділення поліції вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу на полісмена. Вказаний громадянин може бути озброєний мисливською рушницею та загрожувати оточуючим.

«Просимо усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування Чумаченка П.В., повідомити до найближчого відділу поліції або за телефонами (04859) 2−15−48 чи 102», — просять поліцейські.

Деталі інциденту не уточнюються, однак на веб-сторінці ГУ Нацполіції в Одеській області оприлюднено фото поліцейського авто з розбитим вікном та пошкодженим кулями кузовом.

Нагадаємо, 4 травня під Києвом у місті Баришівка сталася стрілянина. Постріли пролунали біля ресторану «Маестро», який розташований на вулиці Київський шлях, 46а. Жертвою нападу став заступник начальника Баришівського відділення поліції, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства правоохоронця.