Екс-міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон. Фото: RT

https://racurs.ua/ua/n121560-vidstavka-ministra-oborony-velykoyi-brytaniyi-vilyamson-pozbuvsya-posady-cherez-dumky-pro-viynu.html

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Гевін Вільямсон позбувся посади міністра оборони Великої Британії через бажання втягнути країну в бойові дії за кордоном.

Крім того посадовець розповідав про те, що прем'єр-міністр Тереза Мей має проблеми із здоров’ям і цим підривав авторитет глави уряду. Про це 5 травня повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерела.

В уряді та в Консервативній партії розповіли журналістам, що екс-міністр оборони планував відправити підрозділи Збройних сил Великої Британії в низку африканських країн, зокрема, в Єгипет. Також Вільямсон закликав направити британський флот у район спірних територій в Південно-Китайському морі. Тереза Мей відмовила колишньому міністру в цьому, тому Вільямсон не стерпів та написав лайливе слово в документі.

Крім того, глава британського Кабміну була обурена тим, що Вільямсон розповідав про стан її здоров’я. Посадовець у розмові з колегами-консерваторами заявив, що хвора діабетом Мей не може залишатися на посаді прем'єр-міністра. Про це згодом стало відомо Мей.

Нагадаємо, 1 травня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відправила у відставку міністра оборони Великої Британії Гевіна Вільямсона. Причиною відставки вказується розголошення Вільямсоном інформації, що обговорювалася на засіданні Ради з нацбезпеки Великої Британії. Зазначається, що Мей попросила очільника Міноборони піти з посади, оскільки «втратила впевненість у його здатності виконувати функції міністра оборони члена кабінету міністрів». Наразі оборонне відомство очолює колишній міністр з питань міжнародного розвитку Пенні Мордонт.