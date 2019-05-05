Экс-министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. Фото: RT

https://racurs.ua/n121560-otstavka-ministra-oborony-velikobritanii-uilyamson-lishilsya-doljnosti-iz-za-mysley-o-voyne.html

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Гэвин Уильямсон лишился поста министра обороны Великобритании из-за желания втянуть страну в боевые действия за рубежом.

Кроме того, чиновник рассказывал о том, что премьер-министр Тереза Мэй имеет проблемы со здоровьем и этим подрывал авторитет главы правительства. Об этом 5 мая сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники.

В правительстве и Консервативной партии рассказали журналистам, что экс-министр обороны планировал отправить подразделения Вооруженных сил Великобритании в ряд африканских стран, в частности, в Египет. Также Уильямсон призывал направить британский флот в район спорных территорий в Южно-Китайском море. Тереза Мэй отказала бывшему министру в этом, поэтому Уильямсон не стерпел и написал бранное слово в документе.

Кроме того, глава британского Кабмина была возмущена тем, что Уильямсон рассказывал о состоянии ее здоровья. Чиновник в разговоре с коллегами-консерваторами заявил, что больная диабетом Мэй не может оставаться на посту премьер-министра. Об этом впоследствии стало известно Мэй.

Напомним, 1 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона. Причиной отставки указывается разглашение Уильямсоном информации, обсуждавшейся на заседании Совета по нацбезопасности Великобритании. Отмечается, что Мэй попросила главу Минобороны уйти с должности, поскольку «потеряла уверенность в его способности выполнять функции министра обороны и члена кабинета министров». Сейчас оборонное ведомство возглавляет бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.