Врачебные халаты угрожают здоровью людей. Фото: skalozyb-comedy.ru

https://racurs.ua/n121559-medicinskie-halaty-mogut-ugrojat-chelovecheskomu-zdorovu-uchenye.html

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Медицинские халаты могут быть рассадниками опасных бактерий и возбудителей заболеваний.

Американские ученые в 2016 году провели исследование и обнаружили, что более половины из всех медицинских халатов, которыми пользуются медицинские работники, зараженные бактериями. Эти возбудители могут заразить окружающих людей тяжелыми заболеваниями, например, сепсисом или пневмонией. Кроме того, бактерии обнаружили на галстуках хирургов. Также человеческому здоровью угрожают стетоскопы, телефоны и планшеты. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The New York Times.

Ученые обнаружили, что 45% бактерий на одежде хирургов совпали с теми, которые были обнаружены в ранах их пациентов. Ученые считают, что медикам следует использовать медицинскую одежду из антибактериальных тканей. Такой материал препятствует росту числа бактерий.

Кроме того, специалисты рекомендуют медицинским работникам не носить одежду и украшения ниже локтя. Стоит регулярно стирать медицинские халаты и одежду, в которой ходят врачи и медицинские сестры. Такая процедура необходима даже несмотря на то, что микроорганизмы зарождаются на халатах через несколько часов после ношения. Исследование показало, что лишь 58% врачей отправляют свой халат в прачечную раз в месяц.

Напомним, американские ученые выяснили, что развитие рака поджелудочной железы можно предотвратить, если удалить ген ATDC, который необходим для развития болезни. Согласно исследованию, активность этого гена необходима для увеличения количества раковых клеток.