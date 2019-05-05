Лікарські халати загрожують здоров’ю людей. Фото: skalozyb-comedy.ru

https://racurs.ua/ua/n121559-medychni-halaty-mojut-zagrojuvaty-ludskomu-zdorov-u-vcheni.html

Ракурс

Медичні халати можуть бути розсадниками небезпечних бактерій та збудників захворювань.

Американські науковці в 2016 році провели дослідження й виявили, що понад половина з усіх медичних халатів, якими користуються медичні працівники, заражені бактеріями. Ці збудники можуть заразити навколишніх людей важкими захворюваннями, наприклад, сепсисом або пневмонією. Крім того, бактерії виявили на краватках хірургів. Також людському здоров’ю загрожують стетоскопи, телефони та планшети. Про це повідомляє Lenta.ru із посиланням на The New York Times.

Вчені виявили, що 45% бактерій на одязі хірургів збіглися з тими, які були виявлені в ранах їх пацієнтів. Науковці вважають, що медикам варто використовувати медичний одяг із антибактеріальних тканин. Такий матеріал перешкоджає зростанню числа бактерій.

Крім того, фахівці рекомендують медичним працівникам не носити одяг та прикраси нижче ліктя. Варто регулярно прати медичні халати та одяг, у якому ходять лікарі та медичні сестри. Така процедура необхідна навіть незважаючи на те, що мікроорганізми зароджуються на халатах через кілька годин після носіння. Дослідження показало, що лише 58% лікарів відправляють свій халат у пральню лише раз на місяць.

Нагадаємо, американські вчені з’ясували, що розвитку раку підшлункової залози можна запобігти, якщо видалити ген ATDC, який необхідний для розвитку хвороби. Згідно з дослідженням, активність цього гена необхідна для збільшення кількості ракових клітин.