Нові правила ідентифікації в месенджерах запрацювали в РФ. Фото: Новые Известия

https://racurs.ua/ua/n121562-novi-pravyla-identyfikaciyi-v-mesendjerah-zapracuvaly-v-rosiyi.html

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У Російській Федерації сьогодні, 5 травня, набули чинності нові правила ідентифікації в месенджерах.

Відсьогодні такі додатки зобов’язані ідентифікувати користувачів за номером мобільного телефону. Відтак месенджерами може користуватися тільки та особа, на яку оформлений номер телефону. Про це 5 травня повідомляє ТАСС.

Зазначається, що адміністрація встановленого на мобільний або планшет додатку повинна передати операторам мобільного зв’язку інформацію про клієнта. Це робитиметься заради того, щоб засвідчити особу користувача. Стільникові оператори повинні дати відповідь співробітникам месенджера не пізніше ніж за 20 хв.

Ідентифікація буде визнана успішною тоді, коли дані абонента співпадуть з інформацією в додатку. Ідентифікація не буде вважатися пройденою в тому випадку, якщо оператор не встиг відповісти або номера телефону не виявилося в базі даних.

Російські мобільні оператори «Білайн», МТС, «Мегафон» та Tele2 заявили, що готові до виконання нових вимог.

У «Роскомнагляді» вважають, що нові правила «забезпечать безпеку росіян», оскільки можливість анонімної комунікації в месенджерах ускладнює діяльність силовиків РФ.

Нагадаємо, 22 квітня Рада Федерації РФ підтримала закон про «суверенний інтернет», який покликаний забезпечити автономну роботу інтернету в Росії у випадку відключення від доступу до глобальної мережі та створений у відповідь на прийняту у вересні 2018 року Стратегію національної кібербезпеки США.