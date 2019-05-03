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Ракурс
В Киеве задержали мужчину с гранатой. Фото: Херсон

В Киеве задержали пьяного мужчину с гранатой, который приставал к девушкам (ВИДЕО)

3 мая 2019, 10:36
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Пьяный мужчина с гранатой на улице Березняковской, 36 в Киеве приставал к прохожим, в частности, к девушкам.

Инцидент произошел 2 мая рядом с супермаркетом. Между пьяным мужем и парой влюбленных произошел конфликт. Парень вступился за свою девушку и в этот момент увидел гранату на парапете рядом с бутылкой водки, которую распивал незнакомец. Очевидцы вызвали полицию. Об этом 3 мая сообщил «Информатор».

Свидетели рассказали, что мужчина не угрожал взорвать гранату, просто выяснял отношения с парой. При этом гражданин отказался рассказывать о том, где взял взрывоопасный предмет. Заявлял правоохранителям, что не местный.

Сотрудники полиции задержали нетрезвого, оцепили территорию и изъяли гранату с места происшествия. К счастью, никто не пострадал. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Причины инцидента выясняются.

Напомним, 28 апреля в многоэтажке Киеве прогремел взрыв. По предварительным данным, мужчина принес домой гранату и взорвал ее. Два человека погибли в результате осколочных ранений.


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