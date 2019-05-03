В Киеве задержали мужчину с гранатой. Фото: Херсон

https://racurs.ua/n121492-v-kieve-zaderjali-pyanogo-mujchinu-s-granatoy-kotoryy-pristaval-k-devushkam-video.html

Ракурс

Пьяный мужчина с гранатой на улице Березняковской, 36 в Киеве приставал к прохожим, в частности, к девушкам.

Инцидент произошел 2 мая рядом с супермаркетом. Между пьяным мужем и парой влюбленных произошел конфликт. Парень вступился за свою девушку и в этот момент увидел гранату на парапете рядом с бутылкой водки, которую распивал незнакомец. Очевидцы вызвали полицию. Об этом 3 мая сообщил «Информатор».

Свидетели рассказали, что мужчина не угрожал взорвать гранату, просто выяснял отношения с парой. При этом гражданин отказался рассказывать о том, где взял взрывоопасный предмет. Заявлял правоохранителям, что не местный.

Сотрудники полиции задержали нетрезвого, оцепили территорию и изъяли гранату с места происшествия. К счастью, никто не пострадал. На месте работали патрульные, следственно-оперативная группа и взрывотехники. Причины инцидента выясняются.

Напомним, 28 апреля в многоэтажке Киеве прогремел взрыв. По предварительным данным, мужчина принес домой гранату и взорвал ее. Два человека погибли в результате осколочных ранений.