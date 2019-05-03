У Києві затримали чоловіка з гранатою. Фото: Херсон

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Ракурс

П’яний чоловік з гранатою на вулиці Березняківській, 36 у Києві чіплявся до перехожих, зокрема, до дівчат.

Інцидент трапився 2 травня поруч із супермаркетом. Між п’яним чоловіком і парою закоханих стався конфлікт. Хлопець заступився за свою дівчину і в цей момент помітив гранату на парапеті поруч з пляшкою горілки, яку розпивав незнайомець. Очевидці викликали поліцію. Про це 3 травня повідомив «Інформатор».

Свідки розповіли, що чоловік не погрожував підірвати гранату, просто з’ясовував стосунки з парою. При цьому громадянин відмовився розповідати про те, де взяв вибухонебезпечний предмет. Заявляв правоохоронцям, що не місцевий.

Співробітники поліції затримали нетверезого, оточили територію та вилучили гранату з місця події. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали патрульні, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Причини інциденту з’ясовуються.

Нагадаємо, 28 квітня у багатоповерхівці Києві пролунав вибух. За попередніми даними, чоловік приніс додому гранату та підірвав її. Двоє осіб загинули внаслідок осколкових поранень.