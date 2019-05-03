Дім народного депутата Павла Пинзеника пограбували. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n121491-rozbiynyy-napad-vchynyly-nevidomi-na-budynok-nardepa-pynzenyka-zmi.html

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Розбій у будинку народного депутата від «Народного фронту» Павла Пинзеника влаштували невідомі в ніч на 3 травня.

На будинок депутата Верховної Ради в селищі Глеваха Васильківського району Київської області напали люди зі зброєю. Грабіжники були одягнені в чорний та камуфляжний одяг та балаклави. Про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що господарів будинку зловмисники зв’язали на другому поверсі дому. Грабіжники погрожували їм пістолетом, щоб змусити тих відімкнути сейф з грошима. Бандити змогли заволодіти 40 тис. дол та 20 тис. євро, вкрали цінні речі й мобільні телефони та втекли.

Видання пише, що нардеп Пинзеник вже написав заяву в поліцію. Наразі відомо, що один зі злочинців розмовляв грузинською мовою.

У прес-службі Національної поліції поки не коментували інцидент із пограбуванням будинку нардепа.

Нагадаємо, у лютому в Києві пограбували квартиру судді в Дніпровському районі. Крадії забрали з дому гроші, комп’ютерну техніку та ювелірні прикраси.