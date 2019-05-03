«Міст Кличка»: оприлюднили відео найскладнішого етапу робіт, який тривав три доби, фото — скріншот з YouTube

https://racurs.ua/ua/n121490-mist-klychka-opryludnyly-video-nayskladnishogo-etapu-robit-yakyy-tryvav-try-doby.html

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У центрі Києва завершують будівництво мосту, який поєднає два центральні парки. Пересуватися на ньому зможуть винятково пішоходи та велосипедисти.

Перехід з'єднає Володимирську гірку та Арку Дружби народів. Мер Києва Віталій Кличко 3 травня оприлюднив у Фейсбук відео найскладнішого етапу монтажу конструкції мосту — підняття його центральної частини довжиною 63 метри і вагою 125 тонн.

«Піднімали її і встановлювали три доби!», — відзначив Кличко.

Будівництво мостового переходу у середмісті столиці почали наприкінці 2018 року. Спочатку зміцнили схили Дніпра та встановили там підпірні палі. Працювати доводилося лише вночі, адже об'єкт розташований в охоронній зоні метро.

Міст з'єднає два туристичних маршрути — Володимирську гірку та парк Хрещатий. На ньому облаштують кілька оглядових майданчиків. Підлога та поручні на них будуть скляними. Вночі там вмикатимуть додаткове підсвічування.

З мосту відкриватимуться краєвиди на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу. Довжина мосту складе 200 м, ширина — від 6 до 14 м.

Раніше Кличко розповів, як видозміниться Подільсько-Воскресенський міст. Безпосередньо на мостовому переході монтують арку, формують з’їзд ліворуч і кладуть дорожнє покриття на з’їзді на Рибальський острів.