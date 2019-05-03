«Мост Кличко»: обнародовали видео самого сложного этапа работ, который длился трое суток, фото — скриншот YouTube

https://racurs.ua/n121490-most-klichko-obnarodovali-video-samogo-slojnogo-etapa-rabot-dlivshegosya-troe-sutok.html

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В центре Киева завершают строительство моста, который соединит два центральных парка. Передвигаться на нем смогут исключительно пешеходы и велосипедисты.

Переход соединит Владимирскую горку и Арку Дружбы народов. Мэр Киева Виталий Кличко 3 мая обнародовал в Фейсбук видео самого сложного этапа монтажа конструкции моста — поднятие его центральной части длиной 63 метра и весом 125 тонн.

«Поднимали ее и устанавливали трое суток», — отметил Кличко.

Строительство мостового перехода в центре столицы начали в конце 2018 года. Сначала укрепили склоны Днепра и установили там подпорные сваи. Работать приходилось только ночью, поскольку объект расположен в охранной зоне метро.

Мост соединит два туристических маршрута — Владимирскую горку и парк Крещатый. На нем обустроят несколько смотровых площадок. Пол и перила на них будут стеклянными. Ночью там будут включать дополнительную подсветку.

С моста открываться виды на Днепр, панорамы левобережья и исторического Подола. Длина моста составит 200 м, ширина — от 6 до 14 м.

Ранее Кличко рассказал, как видоизменится Подольско-Воскресенский мост. Непосредственно на мостовом переходе монтируют арку, формируют съезд налево и кладут дорожное покрытие на съезде на Рыбальский остров.