В Киеве пересмотрят порядок организации движения по мостам во время тревог. Фото:

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У Києві планують змінити протоколи безпеки через постійні тривоги.

У понеділок, 31 серпня, в столиці відбулося засідання Ради оборони Києва. Серед питань, які розглядали, було звернення до уряду щодо змін до чинних протоколів безпеки. З урахуванням нинішніх умов планують сформувати окремі правила життєдіяльності міста. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За його словами, міська влада разом із військовими хоче переглянути порядок організації руху мостами столиці під час повітряних тривог.

Після напрацювання відповідних змін столиця має запропонувати Кабінету міністрів України новий алгоритм дій.

Нагадаємо, російські війська останні кілька діб майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України, зокрема по Києву та Київській області. Зокрема, 27 серпня у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин.