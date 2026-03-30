  Новости
Помощь от Германии поступила в Киев, фото: Виталий Кличко

Киев получил еще одну партию генераторов от Германии — Кличко (ФОТО)

30 мар 2026, 20:55
999

Київ від початку року отримав від німецьких міст-побратимів Лейпцига та Гамбурга загалом 72 генератори різної потужності.

Сьогодні, 30 березня, надійшла заключна частина джерел живлення з цієї партії допомоги, повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Кличко зазначив, що:

  • Лейпциг у співпраці з Федеральним міністерством економічного розвитку Німеччини передав Києву 49 генераторів — від 60 до 300 кВт. А в співпраці з фундацією з Берліна — надіслав два генератори великої потужності — 280 та 710 кВт. Також від міста надійшло 850 м кабелю для підключення цих джерел живлення;
  • Гамбург передав Києву 21 генератор — від 60 до 110 кВт. Та 290 м кабелю.

Ця допомога вкрай важлива під час енергетичної кризи, яку спричинила росія нищівними атаками на об'єкти критичної інфраструктури, — наголосив Кличко.

Допомога від Німеччини надійшла до Києва, фото: Віталій Кличко

Источник: Ракурс


Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров