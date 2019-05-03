Дом народного депутата Павла Пинзеника ограбили. Фото: 24tv.ua

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Разбой в доме народного депутата от «Народного фронта» Павла Пинзеника устроили неизвестные в ночь на 3 мая.

На дом депутата Верховной Рады в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области напали люди с оружием. Грабители были одеты в черную и камуфляжную одежду и балаклавы. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что хозяев дома злоумышленники связали на втором этаже дома. Грабители угрожали им пистолетом, чтобы заставить тех отпереть сейф с деньгами. Бандиты смогли завладеть 40 тыс. долл и 20 тыс. евро, украли ценные вещи, мобильные телефоны и скрылись.

Издание пишет, что нардеп Пинзеник уже написал заявление в полицию. Сейчас известно, что один из преступников разговаривал на грузинском языке.

В пресс-службе Национальной полиции пока не комментировали инцидент с ограблением дома нардепа.

Напомним, в феврале в Киеве ограбили квартиру судьи в Днепровском районе. Воры забрали из дома деньги, компьютерную технику и ювелирные украшения.