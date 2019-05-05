Вибух стався у селі на Київщині. Фото: Sputnik

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Вибух прогримів в одному з приватних будинків села Вільне Макарівського району Київської області.

Внаслідок цього загинув 26-річний місцевий мешканець. Ще троє місцевих жителів 21, 27 та 38-річного віку були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Про це 5 травня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Слідчо-оперативна група поліції та працівники вибухотехнічного підрозділу встановили, що четверо товаришів збиралися порибалити. Один із них запропонував сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок та запалів від ручних гранат. Селянин необережно поводився із вибухівкою, внаслідок чого вибухнуло 400 гр. тротилу. Також вибухом пошкодило вікна та двері житлового будинку.

Правоохоронці оглянули будинок та виявили дві тротилові шашки, вагою 200 та 400 гр. та чотири запали до гранат.

Нагадаємо, днями в Києві поліцейські затримали п’яного чоловіка, який із гранатою в руках на вулиці Березняківській чіплявся до перехожих, зокрема, до дівчат.