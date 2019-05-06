Авиакатастрофа в аэропорту «Шереметьево». Фото: ТАСС

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В российском аэропорту «Шереметьево» во время пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки погиб 41 человек. Среди погибших 40 пассажиров и один бортпроводник. Другим 37 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Отдельные российские СМИ заявили, что эвакуации людей, оказавшихся в огненной ловушке, мешали другие пассажиры, которые спасали свой багаж. Погибшие люди находились в хвосте самолета. Не смогли выбраться из ловушки потому, что в самолете была давка из-за того, что отдельные пассажиры сначала бросились спасать свой багаж, а о других людях и не подумали.

«Спаслись. С чемоданами. Взрослые мужики с чемоданами. У надувных трапов не помогают. То есть самолет ударяется, начинает гореть, а ты встаешь и начинаешь открывать над собой крышку, чтобы забрать чемодан. Потом спешишь к выходу. С чемоданом. Создаешь очередь, толкаешься. Оно того стоит? Твой багаж так важен? Мужики. С чемоданами», — об этом сообщает Telegram-канал «ОПЕР слил».

Сейчас следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также других лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Причины аварии пока не называются, следствие рассматривает различные версии произошедшего.

Следователи Московского межрегионального следственного управления по транспорту Следственного комитета России по факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Российской Федерации. Дело будут расследовать следователи центрального аппарата СК РФ.

Напомним, 5 мая самолет Sukhoi Superjet-100 во время экстренной посадки в московском аэропорту «Шереметьево» ударился о взлетную полосу шасси и носом. Поврежденное шасси пробило топливные баки, в результате чего самолет мгновенно охватило огнем. Ранее сообщалось, что жертвами аварии стали 13 человек.