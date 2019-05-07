В Мексике разбился самолет: все пассажиры и экипаж погибли. Фото: twitter/canal28nl

https://racurs.ua/n121629-v-meksike-razbilsya-samolet-vse-passajiry-i-ekipaj-pogibli.html

Ракурс

Смертельная авиакатастрофа произошла в Мексике. На частном самолете летели поклонники бокса, которые возвращались из Лас-Вегаса

На борту Jet Bombardier Challenger 601 находились 10 пассажиров и три члена экипажа. Среди обломков самолета выживших не нашли. Об этом сообщает издание Dailymail.

Пассажиры летали в Лас-Вегас, чтобы посмотреть на бой Сауля Альвареса и Дэниела Джейкобса на T Mobile Arena. Все находившиеся на борту являлись мексиканцами, а некоторые из них принадлежат к одной семье.

Самолет зарегистрирован в штате Юта компанией TVPX, но там не комментируют, кто в момент крушения управлял самолетом. Связь с авиалайнером потеряли в воскресенье вечером, через два часа после взлета, но обломки нашли только сейчас.

По данным местных СМИ, в тот день в районе крушения был сильный ветер. Пока неизвестно, что именно произошло перед авиакатастрофой. Самолет упал в труднодоступном участке.

По словам представителя департамента по чрезвычайным ситуациям штата Фернандо Орта, земля в том месте довольного гористая и спасателям потребовалось больше времени, чтобы добраться туда.

Как ранее сообщал «Ракурс», вчера в московском аэропорту «Шереметьево» после аварийной посадки загорелся самолет. В результате погиб 41 человек.