В сгоревшем Superjet погиб матрос, предавший Украину в Крыму, фото — Фейсбук А.Штефан

https://racurs.ua/n121628-v-sgorevshem-superjet-pogib-matros-predavshiy-ukrainu-v-krymu-smi-foto.html

Ракурс

В сгоревшем в московском аэропорту «Шереметьево» самолете Sukhoi Superjet 100 погиб матрос, который в 2014 году предал Украину в Крыму.

Роман Власов поддержал аннексию полуострова Россией и перешел на сторону врага, сообщил в Фейсбук офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) со ссылкой на сайт «Миротворец».

По его данным, Власов погиб вместе с женой, они летели к месту прохождения военной службы в Североморск. Власов служил на ракетном крейсере «Адмирал Кузнецов».

«Миротворец» утверждает, что 24-летний Власов раньше служил на украинском флоте в Крыму и перешел в 2014 году на военную службу к оккупантам. Он был выпускником Севастопольского морского училища.

Вместе с женой Мариной Власов возвращался в Североморск после отпуска в Севастополе.

Напомним, во время аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» возник пожар. В результате инцидента погибли не менее 41 человек. Ранее «Ракурс» сообщал, что среди пассажиров самолета была гражданка Украины.