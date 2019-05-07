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У згорілому Superjet загинув матрос, який зрадив Україну в Криму, фото — Фейсбук А.Штефан

У згорілому Superjet загинув матрос, який зрадив Україну в Криму — ЗМІ (ФОТО)

7 тра 2019, 09:23
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У згорілому в московському аеропорту «Шереметьєво» літаку Sukhoi Superjet 100 загинув матрос, який у 2014 році зрадив Україну в Криму.

Роман Власов підтримав анексію півострова Росією і перейшов на бік ворога, повідомив у Фейсбук офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) з посиланням на сайт «Миротворець».

У згорілому Superjet загинув матрос, який зрадив Україну в Криму, фото — Фейсбук А.Штефан

За його даними, Власов загинув разом з дружиною, вони летіли до місця проходження військової служби у Сєвєроморськ. Власов мав служити на ракетному крейсері «Адмірал Кузнєцов».

«Миротворець» стверджує, що 24-річний Власов служив на українському флоті у Криму і перейшов у 2014 році на військову службу до окупантів. Він був випускником Севастопольського морського училища.

У згорілому Superjet загинув матрос, який зрадив Україну в Криму, фото — Фейсбук А.Штефан

Разом із дружиною Мариною Власов повертався у Сєвєроморськ після відпустки в Севастополі.

У згорілому Superjet загинув матрос, який зрадив Україну в Криму, фото — Фейсбук А.Штефан

Нагадаємо, під час аварійної посадки літака Sukhoi Superjet 100 у «Шереметьєво» виникла пожежа. Внаслідок інциденту загинула щонайменше 41 особа. Раніше «Ракурс» повідомляв, що серед пасажирів літака була громадянка України.

Джерело: Ракурс


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