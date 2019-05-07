Ротація посла США в Києві Марі Йованович узгоджена зі зміною влади в Україні, фото — Обозреватель

https://racurs.ua/ua/n121627-rotaciya-posla-ssha-v-kyievi-uzgodjena-zi-zminou-vlady-v-ukrayini-derjdep.html

Ракурс

США проведуть ротацію свого посла в Україні. Державний департамент Сполучених Штатів підтвердив, що нинішній представник Вашингтона у Києві Марі Йованович завершить у травні роботу в Україні.

Про це свідчить відповідь Держдепу на запит «Укрінформу». Дата від’їзду Йованович узгоджується зі зміною президентської влади в Україні. Американські урядовці назвали ротацію свого посла у Києві запланованою.

«Йованович завершує свій трирічний дипломатичний термін. Так було заплановано», — пояснили у Державному департаменті.

Тим часом посольство США в Україні наразі офіційно не повідомляє про зміну свого очільника. Найімовірніше, від’їзд Йованович відбудеться вже після інавгурації Володимира Зеленського, оскільки Держдеп узгоджує його з процесом передачі влади, який триває в Києві.

Нагадаємо, що у 2019 році навколо посла США в Україні виникло декілька скандалів. У березні Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що американський посол Марі Йованович під час їхньої першої зустрічі передала йому перелік осіб, щодо яких не можна проводити розслідування. Ці слова у Державному департаменті назвали «відвертою вигадкою». Йованович підтримав і чинний глава держави Петро Порошенко.

Згодом син президента США Дональд Трамп-молодший закликав відкликати з Києва посла США. На його думку, Йованович критикувала адміністрацію Білого дому.