Ротация посла США в Киеве Мари Йованович согласована со сменой власти в Украине, фото — Обозреватель

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США проведут ротацию своего посла в Украине. Государственный департамент Соединенных Штатов подтвердил, что нынешний представитель Вашингтона в Киеве Мари Йованович завершит в мае работу в Украине.

Об этом свидетельствует ответ Госдепа на запрос «Укринформа». Дата отъезда Йованович согласуется с изменением президентской власти в Украине. Американские чиновники назвали ротацию своего посла в Киеве запланированной.

«Йованович завершает свой трехлетний дипломатический срок. Так было запланировано», — объяснили в Государственном департаменте.

Между тем Посольство США в Украине пока официально не сообщает об изменении своего руководителя. Скорее всего, отъезд Йованович состоится уже после инаугурации Владимира Зеленского, поскольку Госдеп согласовывает его с процессом передачи власти, который проходит в Киеве.

Напомним, что в 2019 году вокруг посла США в Украине возникло несколько скандалов. В марте Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что американский посол Мари Йованович во время их первой встречи передала ему перечень лиц, в отношении которых нельзя проводить расследование. Эти слова в Государственном департаменте назвали «откровенной выдумкой». Йованович поддержал и действующий глава государства Петр Порошенко.

Впоследствии сын президента США Дональд Трамп-младший призвал отозвать из Киева посла США. По его мнению, Йованович критиковала администрацию Белого дома.