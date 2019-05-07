Дождь и мокрый снег: синоптики ошарашили прогнозом на ближайшие дни

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Украинский Гидрометеоцентр объявил об ухудшении погодных условий в некоторых областях Украины.

По данным синоптиков во вторник, 7 мая, в западных областях пройдут очень сильные дожди, а в Карпатах — с мокрым снегом.

Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, что соответствует первому уровню опасности. В дальнейшем погода не улучшится, поскольку ночью 8−9 мая в западных областях будут фиксировать заморозки на поверхности почвы 0−3°. В Карпатах прогнозируют сильные заморозки в воздухе 0−3°.

Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о повышении уровня воды на некоторых водоемах. Во вторник в результате сильных дождей ожидают подъем воды в реках бассейнов Прута и Сирета.

Напомним, что на 7 мая синоптики прогнозировали в целом в Украине дождливую погоду, в большинстве областей ожидаются грозы. Температура ночью покажет 4−14° тепла, а днем ​​7−25° выше нуля. Ветер ожидается юго-восточный, 7−12 м/с.