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Ракурс
Порошенко обсудил с Трюдо украинцев, которые незаконно содержатся в России. Фото: Цензор

Порошенко обсудил с Трюдо украинцев, которые незаконно содержатся в России

6 мая 2019, 23:52
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Действующий президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Джастин Трюдо во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе.

Также украинский президент поднял вопрос о возможности освобождения украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах Российской Федерации. Об этом сообщает Порошенко на своей странице в Facebook.

Во время разговора главы государств говорили о подготовке к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине. Она запланирована на 2−4 июля, а проводить ее будут в Торонто.

Трюдо выразил поддержку Украины в вопросе демократических преобразований и в рамках ситуаций на международной арене. Порошенко заявил, что надеется на поддержку Канады в усилении санкций против Москвы из-за «паспортного» указа Президента РФ Владимира Путина.

Порошенко о разговоре с Трюдо. Фото: Facebook

Как ранее сообщал «Ракурс», Порошенко призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Москву уже в этом июне. Президент убежден, что международное сообщество должно жестко реагировать на деструктивные действия РФ.

Источник: Ракурс


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