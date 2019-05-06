Порошенко обсудил с Трюдо украинцев, которые незаконно содержатся в России. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n121625-poroshenko-obsudil-s-trudo-ukraincev-kotorye-nezakonno-soderjatsya-v-rossii.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Джастин Трюдо во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе.

Также украинский президент поднял вопрос о возможности освобождения украинцев, которых незаконно удерживают в тюрьмах Российской Федерации. Об этом сообщает Порошенко на своей странице в Facebook.

Во время разговора главы государств говорили о подготовке к проведению Третьей конференции по вопросам реформ в Украине. Она запланирована на 2−4 июля, а проводить ее будут в Торонто.

Трюдо выразил поддержку Украины в вопросе демократических преобразований и в рамках ситуаций на международной арене. Порошенко заявил, что надеется на поддержку Канады в усилении санкций против Москвы из-за «паспортного» указа Президента РФ Владимира Путина.

Как ранее сообщал «Ракурс», Порошенко призвал Европейский Союз усилить санкционное давление на Москву уже в этом июне. Президент убежден, что международное сообщество должно жестко реагировать на деструктивные действия РФ.