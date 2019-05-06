Украинский стартап обвинил Apple в злоупотреблении монопольным положением. Фото: BGR

https://racurs.ua/n121624-ukrainskiy-startap-obvinil-apple-v-zloupotreblenii-monopolnym-polojeniem.html

Ракурс

На корпорацию Apple украинский стартап Kidslox пожаловался в Европейскую комиссию по конкуренции. «Яблочного» гиганта обвиняют в том, что он злоупотребляет своим положением и пытается «вытравить» аналоги свои приложений в AppStore.

С подобным обвинением обратились сразу несколько компаний. Две из них, включая украинскую, разрабатывают приложения для родительского контроля над гаджетами детей. Об этом сообщает «Экономическая правда».

Возмущенные компании утверждают, что корпорация не дает своим конкурентам обновлять приложения, а может и вовсе их удалить. Среди удаленных уже числятся: Сurbi, Mobicip, Ourpact и многие другие.

Однако украинское приложение Kidslox, а также испанское qustodio пока что подвергаются только сильному давлению и не могу обновиться. Дело в том, что Apple противостоит приложениям, аналоги которых есть в арсенале корпорации.

Основатель Kidslox Виктор Евпак подчеркивает, что их приложение гораздо лучше и обладает большим функционалом. Именно боязнь серьезной конкуренции, вероятно, повлияла на такую жесткую политику корпорации относительно приложений.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце марта корпорация представила игровой сервис, собственное телевидение и ряд новых приложений.