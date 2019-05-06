Трагедия в Карпатах: водитель был пьян, у пяти пассажиров обнаружили переломы

https://racurs.ua/n121623-tragediya-v-karpatah-voditel-byl-pyan-u-pyati-passajirov-obnarujili-perelomy.html

Ракурс

Водитель грузовика с пассажирами, который перевернулся в реку, был пьян. Об этом свидетельствуют результаты медицинского осмотра.

Когда водитель пытался повернуть направо, он не справился с управлением, автомобиль начал двигаться в обратном направлении и перевернулся в реку. В результате аварии погибли три человека, пять человек получили переломы и еще у пяти туристов обнаружили ушибы. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции Ивано-Франковской области.

Все 23 туриста являются гражданами Республики Беларусь. О поездке они узнали из объявления в интернете. Сейчас правоохранители пытаются выявить лиц, с которыми туристы договаривались о поездке

Решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 287 (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня грузовик «ГАЗ-66», перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 м. Самостоятельно к берегу смогли добраться 16 человек.