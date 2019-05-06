В российском аэропорту «Шереметьево» во время пожара самолета погиб 41 человек. Фото: rg

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В российском аэропорту «Шереметьево» во время пожара самолета Sukhoi Superjet 100 после аварийной посадки погиб 41 человек. Среди них 40 пассажиров и один бортпроводник. Другим 37 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить. Погибшие люди находились в хвосте самолета и не могли выбраться из-за образовавшейся давки.

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