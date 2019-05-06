Эксперт Зеленского по судебной реформе расстроена из-за «старых новых членов» Высшего совета правосудия. Фото: Facebook

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Ирина Венедиктова, которая является экспертом команды Зеленского по реформе судебной системы, расстроилась из-за назначения «старых новых членов» в Высший совет правосудия (ВСП).

Венедиктова расстроена тем, что штат ВСП обновился не полностью. Так, двое адвокатов были повторно назначены, хотя это запрещено законом. Об этом сообщается на странице Венедиктовой в Facebook.

«Видимо, в Украине дефицит адвокатов, выбрать было не из кого, кто бы был достойным», —отметила Венедиктова.

Так от съезда адвокатов членами ВСП вновь были выбраны адвокаты Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, которые были в предыдущем составе. На сайте ВСП 2 мая появилась информация, что упомянутых адвокатов отчислили из штата Совета и сразу же ввели обратно.

Как известно, Павла Гречковского в прошлом году подозревали в покушении на мошенничество. Генпрoкурoр Укрaины Юрий Луценкo заявлял, что Гречковский якобы вымогал 500 тыс. долл. за влияние на решение суда. В октябре Гречковского оправдали.

Ранее сообщалось, что в феврале журналисты программы «Схемы» обнаружили, что ООО «Аркона Газ-Энергия» выплатила за право разработки газового месторождения в десять раз меньше, чем было бы в случае проведения аукциона. С этой компанией, по информации журналистов, связан второй из повторно избранных адвокатов Алексей Маловацкий.