Експерт Зеленського із судової реформи засмучена через «старих нових членів» Вищої ради правосуддя. Фото: Facebook

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Ірина Венедіктова, яка є експертом команди Зеленського із реформи судової системи, засмутилась через призначення «старих нових членів» до Вищої ради правосуддя (ВРП).

Венедиктова засмучена тим, що штат ВРП оновився не повністю. Так, двоє адвокатів були повторно призначені, хоча це заборонено законом. Про це повідомляється на сторінці Венедіктової у Facebook.

«Мабуть, в Україні дефіцит адвокатів, вибрати не було з кого, хто б був гідним», — наголосила Венедіктова.

Так від з’їзду адвокатів членами ВРП знову були обрані адвокати Павло Гречківський і Олексій Маловацький, які були в попередньому складі. На сайті ВРП 2 травня з’явилась інформація, що згаданих адвокатів відрахували із штату Ради та одразу ж ввели назад.

Як відомо, Павла Гречківського минулого року підозрювали у замаху на шахрайство. Генпрoкурoр Укрaїни Юрій Луценкoзaявляв, щo Гречківський нібитoвимaгaв 500 тис. дол. за вплив на рішення суду. У жовтні Гречківського виправдали.

Раніше повідомлялося, що у лютому журналісти програми «Схеми» виявили, що ТОВ «Аркона Газ-Енергія» сплатила за право розробки газового родовища вдесятеро менше, ніж мала б у разі проведення аукціону. З цією компанією, за інформацією журналістів, пов’язаний другий з повторно обраних адвокатів Олексій Маловацький.