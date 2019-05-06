Погрожував отруїти матір: у Києві чоловік ґвалтував 15-річну дівчинку та 2-річного хлопчика. Фото: Businessman

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Ракурс

За неодноразове ґвалтування двох дітей співмешканки чоловік отримав 15 років позбавлення волі. Рішення виніс Подільський районний суд Києва.

Педофіл залякував 15-річну дівчинку та 2-річного хлопчика тим, що отруїть їх мати, та ґвалтував їх поки жінка була на роботі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

У рамках слідства було проведено низку судово-психологічних експертиз дітей. Їхні результати стали вагомим доказом скоєних злочинів.

Розслідування проводилося у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки), ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, що спричинило особливо тяжкі наслідки), ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку), ч. 2 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо малолітнього).

Наразі обвинувачуваний перебуває під вартою, де залишиться до набуття вироком чинності.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці квітня у Житомирській області чоловік зґвалтував трирічну дитину.